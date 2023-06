La Romagna riparte con il turismo | pronti Freccia Orobica e bus del mare

Selaanche tutta la regione.l'Italia".... con il patrocinio del Comune di Correggio e il contributo della Regione Emilia, che per la ... in programma ogni mercoledì (ore 21, apertura cancelli ore 19),il 7 giugno con Evelyne ...La serie si sposta dunque ine sidall'1 - 1 dopo il doppio confronto disputatosi a Rieti. L'ingresso per le due partite sarà omaggio sia per i tifosi faentini che per gli ospiti e ...

La Romagna riparte con il turismo: pronti Freccia Orobica e bus del ... L'Eco di Bergamo

“Non volevamo e non potevamo rimanere indifferenti. Le immagini dell’alluvione in Emilia – Romagna hanno profondamente colpito ognuno di noi. Questa notte, i Volontari del Gruppo Comunale di Protezion ...È partita qualche giorno fa la raccolta fondi istituita dal Comitato Regionale Emilia-Romagna. Ventiquattro giorni a partire da oggi per raccogliere 7000 euro che saranno devoluti alle società ciclist ...