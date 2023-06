La Regina Rania vestita di nero al matrimonio del figlio | il motivo vi lascerà a bocca aperta

...chemostra il dono ma è di sicuro la più speciale. Dopo una cena di stato nel 2006 e un servizio fotografico apparso su Vanity Fair , ecco il matrimonio dell'adorato figlio Hussein. La...... la principessa Catharina - Amalia; le principesse Hisakoa e Tsuguko del Giappone; ladel ... invece, aveva incontrato diverse volte la consorte del sovrano " molto amata in Giordania ". La ...Nozze dell'anno in Giordania, dove il principe ereditario, Hussein, primogenito di re Abdallah II e della, si è sposato dinanzi a una folta rappresentanza di teste coronate del pianeta. La sposa è un architetto di origine saudita, Rajwa Al - Saif, come lui 28enne. C'erano anche William e Kate,...

Rania di Giordania al matrimonio del figlio Hussein: perché si è vestita di nero alla cerimonia Stile e Trend Fanpage

La mamma dello sposo si è presentata alle nozze del figlio ed erede al trono con un long dress nero. Scopriamo insieme la ragione.La presenza dei principi di Galles al Royal wedding in Giordania del principe Hussein con la nuova Principessa Rajwa Al Hussein, per decreto della corte hashemita ...