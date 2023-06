La rabbia di Tiziano Ferro | «Maternità surrogata come crimine universale? Ennesimo decreto contro gli omosessuali»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il cantante: «La verità è che sono i diritti dei bambini a venire menomati, loro che, se in Italia finiscono in ospedale e uno dei due genitori è lontano, non possono contare sulla presenza dell’altro»

La rabbia di Tiziano Ferro: «Maternità surrogata come crimine universale Ennesimo decreto contro gli... Corriere della Sera

Il cantante: «La verità è che sono i diritti dei bambini a venire menomati, loro che, se in Italia finiscono in ospedale e uno dei due genitori è lontano, non possono contare sulla presenza dell’altro ...Tiziano Ferro ha rotto il silenzio sulla questione dei diritti delle famiglie LGBT in Italia. L’amatissimo cantante è stato intervistato dal settimanale ‘Grazia’ e gli sono state fatte domande sui ...