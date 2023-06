La Promessa anticipazioni | puntata 6 giugno 2023 | Jana trova un tagliacarte sospetto

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nelladel 6de La, la tensione raggiunge livelli insostenibili quandofa una scoperta sconvolgente: leinfatti rivelano che mentre sta ripulendo la scrivania di Tomas, il suo occhio si posa su unche le sembra familiare. Senza pensarci due volte, decide di trattenerlo. Potrebbe essere lo stesso arma utilizzata per uccidere Tomas? Questa scelta impulsiva scuotee si manifesta attraverso un comportamento fuori dalle righe che mette in allarme il detective Funes, che intuisce un collegamento sinistro. Intraprende quindi l’interrogatorio di, ordinando che la Exposito venga portata in una camera apposita per un confronto serrato. Trama La, 6 ...

Latornerà infatti regolarmente in onda già domani, sabato 3 giugno . Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità edella soap spagnola , cari amici lettori, vi ...Laspagnole: Cruz responsabile dei due delitti Le indagini del sergente Funes riusciranno a far luce sull'omicidio di Tomas. L'uomo scoprirà infatti che dietro questo spietato ...La: ecco cosa succederà lunedì 5 giugno 2023 Il sergente Corrado Funes , che sta indagando sull'omicidio di Tomas , scopre che l'assassino ha spostato il corpo del ragazzo. ...

Anticipazioni La Promessa, trame dal 3 al 9 giugno 2023: Manuel arrestato per la morte di Tomas SuperGuidaTV

La Promessa oggi non va in onda, i motivi e la data in cui tornerà sui teleschermi. Cosa c'è al suo posto su Canale 5 Scopri di più sul palinsesto Mediaset ...La morte di Tomas collegata all'omicidio di Dolores di 15 anni prima. Le indagini portano al colpevole mentre un nuovo mistero si accende a La Promessa ...