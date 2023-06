La nave di Emergency soccorre 29 migranti | andrà a Carrara

Ladi, Life Support, ha soccorso oggi un'imbarcazione partita da Sabratah, in Libia, con a bordo 29 persone tra cui 3 donne e 1 bambino. Dopo aver concluso le operazioni di salvataggio e ...Come è potuto scomparire nel nulla un gruppo così numeroso a bordo di un peschereccio Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, laLife Support della ong, Ocean viking di Sos Mèditerranèe ...Dopo la Aita Mari, a febbraio , e la Life Support di, a marzo , è in programma un nuovo sbarco di migranti al porto di Ortona. Le autorità italiane, infatti, hanno assegnato lo scalo abruzzese come destinazione alla Sea Eye 4, che ieri ha ...

3 donne e un bambino tra le 29 persone soccorse oggi dalla Life ... Emergency

La nave di Emergency, Life Support, ha soccorso oggi un'imbarcazione partita da Sabratah, in Libia, con a bordo 29 persone tra cui 3 donne e 1 bambino. (ANSA) ...Malta ha coordinato per procura un criminale respingimento collettivo di 500 migranti verso le prigioni libiche". L'accusa arriva da Alarm Phone, Sea-Watch, Mediterranea Saving Humans ed Emergency.