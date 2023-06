La Nato bacchetta Giorgia Meloni | ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’Italia non ha adempiuto agli impegni assunti nei confronti della, non riuscendo ad aumentare la spesa per la difesa fino al 2% del PIL. Questo dato porterà presto l’Italia, insieme ad altri paesi, a dover rendere conto durante il prossimo verticeche si terrà a luglio a Vilnius, in Lituania. Nel frattempo, l’opposizione ha ribadito la propria posizione. Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha dichiarato che il partito non è disposto ad utilizzare le risorse e i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la produzione di munizioni e armamenti. Non spetta alladecidere da quali “contenitori” l’Italia debba trarre le sue risorse per mantenere l’impegno, ma l’obiettivo deve essere comunque raggiunto. Questa presa di posizione ha riportato l’attenzione su un tema delicato: la spesa dell’Italia per ...