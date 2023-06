La Juventus farebbe bene a esonerare Allegri?

..., che per sperare nella qualificazione è obbligata a battere l' Udinese e incrociare le dita che una delle altre due formazioni non trionfi. In caso di arrivo a pari punti invece si...Tra i nomi fatti, Luis Enrique è il profilo che più mifelice. In azzurro garantirebbe ottimi risultati'. Cosa pensa della decisione di non penalizzare ulteriormente la'E' un ...Il Frosinone neopromosso,al caso suo. In totale andremo ad accumulare dalle cessioni circa ... ha già giocato in Italia per due stagioni con le maglie di Inter e. Youri Tielemans a ...

Gravina commenta a nome del calcio italiano il patteggiamento ... Sport Fanpage

Dispiace deludere gli antijuventini, ma la Juventus non farà nessun ridimensionamento della squadra nella prossima stagione, ma piuttosto, ci sarà una razionalizzazione di costi e ...A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del tecnico ed ex calciatore Arturo Di Napoli. Tudor lascia il Marsiglia. Un indizio per la Juventus "All'epoca della Juve non era una ...