(Di venerdì 2 giugno 2023) Al direttore - Scranno assai scomodo quello del segretario del Pd. Andrebbe sostituito con una sedia ergonomica.Michele Magno Mancano purtroppo le materie prime. Per avere presto una sedia ergonomica. E per trovare in fretta una buona guida del Pd. . Al direttore - “Roma capitale”… della. L’Ama è quella che è, un’azienda inqualificabile. Ma la responsabilità del degrado romano non è tanto dell’Ama quanto del sindaco Robertoe degli assessori incapaci di prendere un solo provvedimento efficace, forse prigionieri di lobby e consociazioni di bassi interessi. Prendersela con i sindaci di destra e grillini è uno scaricabarile facile. Per affrontare il degrado romano è necessario risalire alle cause e non solo denunziare l’effetto sporcizia ormai diffuso ovunque, che cresce secondo una curva iperbolica. Ecco le questioni da ...

Puntano lacoi telefoni, fotografano, e nell'obiettivo finiscono tutti, dalla giunta di Roberto Gualtieri all'ex sindaca Virginia Raggi . Roma non è la "Bellezza" se la inquadri senza ...Estratto dell'articolo di Giusi Fasano per il 'Corriere della Sera' RIFIUTI ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA Se fosse un palazzo sarebbe alto 25 piani equanto un campo di calcio. Ma la quantità mostruosa di rifiuti post alluvione non ha le sembianze ...... persino laDc racimolava qualche punto in meno e non faceva tragedie per il sorpasso ... D'altro canto si tratta di amministrazione di Comuni! Avete presente Autobus che arrivano,che ...

La grande monnezza. Confronto Ama-privati, un’idea per Gualtieri Il Foglio

Mancano purtroppo le materie prime. Per avere presto una sedia ergonomica. E per trovare in fretta una buona guida del Pd. .