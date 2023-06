«La fluidità di genere? Le suore ascoltino prima di giudicare» L’appello della neo-presidente delle madri superiori d’Italia

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 giugno 2023) «La questione del gender è un tema che mi sta particolarmente a cuore». Ad affermarlo non è né un politico né un attivista e neppure un uomo o una donna di spettacolo. È suor Micaela Monetti, nuovadell’UnioneSuperiore maggiori(Usmi). In un’intervista al mensile dell’Osservatore romano, Donne chiesa mondo, anticipata da Vatican News, la suora afferma: «C’è un mondo sempre più fluido. Bisogna accogliere l’invito che fa il Papa ad ascoltaredie incasellare». Il riferimento, con ogni probabilità, è alla celebre frase pronunciata da Papa Francesco nel 2013: «Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?», si era chiesto il Pontefice pochi mesi dopo il suo insediamento in Vaticano. Ora suor Micaela si spinge anche oltre, ...