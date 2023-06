La flotta fantasma

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 giugno 2023) Una compagnia indiana carica il greggio russo in un porto sul Mar Nero, lo trasporta in una raffineria del proprio Paese e da qui, aggirando il bando internazionale per l’invasione dell’Ucraina, fa arrivare petrolio in Occidente. Italia compresa. Panorama ne segue il vortice delle rotte. La Achilles, petroliera della classe Aframax, 245 metri di lunghezza, è attesa ai primi giugno nel porto estone di Tallinn. Ha superato il canale di Suez lo scorso 17 maggio e, nel momento in cui scriviamo, si trova nel canale di Sicilia diretta verso Gibilterra. Arriva da Vadinar, scalo petrolifero indiano nello Stato del Gujarat nonché sede di una delle più importanti raffinerie del Subcontinente. In Asia era arrivata da Novorossijsk, il principale porto russo sul mar Nero, terminal d’imbarco del ricco bacino petrolifero del mar Caspio. Questo complicato «giro dei sette mari» ha una sola ragione: ...