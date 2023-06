La dedica a Vialli è strappalacrime | messaggio commovente di Mancini

(Di venerdì 2 giugno 2023) Non passa giorno senza che Robertonon pensi a Gianluca: l’ultimoè statoed è arrivato in un’occasione molto particolare. Il mondo del calcio e dello sport non smette di organizzare eventi che possano ricordare il grande Gianluca, scomparso troppo presto per una malattia contro cui ha lottato finché ha potuto. Il suo ricordo resterà indelebile nel cuore di grandi e piccini. Chi ha avuto modo di conoscere le sue prodezze da calciatore lo ricorda con commozione. Ma anche i più giovani legheranno sempre la sua immagine all’Euro2020 e a quell’abbraccio con Robertoche ha significato più di mille parole. E proprio quest’ultimo gli ha volutore ancora una volta un...

... "Il primo pensiero A Te", ha scritto Mancio rivolgendosi ache, nella foto scelta, esulta con la maglietta della Sampdoria . window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.In casa Sampdoria , la retrocessione sul campo ha fatto male ma il pensiero era tutto per la crisi societaria. Ieri sera, è stato scongiurato il fallimento e la possibile caduta in Serie D grazie all'...Grande soddisfazione tra i tifosi doriani dopo la fumata bianca per il passaggio di proprietà della Sampdoria , che è passata da Massimo Ferrero ad Andrea Radrizzani , presidente anche del Leeds ...

Intervista al portiere del tricolore: “Nella chat della Sampd’oro abbiamo celebrato la vendita. La Samp non poteva finire in D. Lanna è stato bravo, ...‘Il primo pensiero a te’, ha scritto il ct rivolgendosi a Gianluca per manifestare la felicità di tutti i doriani dopo il salvataggio del club firmato da Radrizzani e Manfredi ...