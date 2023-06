La carica di Leao | 'Milan | siamo cresciuti tanto assieme Pronto per un'altra avventura' VIDEO

(Di venerdì 2 giugno 2023) Procede in casala 'celebrazione' per il rinnovo di Rafafino al 2028. In un altropubblicato poco fa sui social dal...

...Champions è oggi un traguardo raggiunto solo per la punizione altrui e da campioni ini ... in una folta corsia con Rabiot e Cuadrado più Gatti, tutti chiamati a schermare Theo e, in realtà ...Suona lae non si arrende mai. Una stagione giocata sempre con il coltello tra i denti. L'... Deciso in difesa, soprattutto su, propositivo in attacco. Dà tutto quello che ha. LOCATELLI 5 L'...Hernández 6,5 - Funziona l'intesa con Rafael, si mette così in mostra con qualche ... Tonali 6 " La solita grinta con cui suona laai compagni quando i ritmi si abbassano. Corre fino all'...

La carica di Leao: 'Milan, siamo cresciuti tanto assieme. Pronto per ... Calciomercato.com

La grande attesa è ormai finita: Rafael Leao ha firmato il proprio rinnovo di contratto fino al 2028. Una notizia fantastica per tutti i tifosi rossoneri, ...Un passo alla volta, Rafael Leao è sempre più vicino a rinnovare l’accordo con il Milan per un legame che, imprevisti a parte, proseguirà e che era ... Nel consueto appuntamento con la Bobo TV, l’ex ...