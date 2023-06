Kvaratskhelia trionfa | è lui il miglior calciatore della Serie A 2022-2023 per la Lega

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ Khvichaildel campionato di. Dunque, oltre alla premiazione di Luciano Spalletti qualeallenatore dell’anno, laA consegnerà un premio speciale anche all’attaccante georgiano, in occasione di Napoli-Sampdoria al Maradona. La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i ...

Khvichaè il miglior giocatore del campionato di Serie A 2022/23 . La Lega ha comunicato il suo trionfo, il georgiano è stato eletto MVP e avrà diritto un meritatissimo posto nel Team Of The ...... che però si conclude sullo 0 - 0, e poinella ripresa sfruttando anche l'uomo in più per ... Ma dopo il primo miracolo compiuto da Onana deviando un tiro di, il portiere interista ...Complimenti al Napoli, checon merito per aver espresso un calcio spettacolare dall'inizio ... 21' Napoli -a terra dopo un contatto al limite dell'area con Bijol. Abisso lascia ...

Napoli, Kvaratskhelia trionfa: è il miglior giocatore della Serie A Corriere dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia è il miglior giocatore del campionato di Serie A 2022/23. La Lega ha comunicato il suo trionfo, il georgiano è stato eletto MVP e avrà diritto un meritatissimo posto nel Team Of ...Gli ingredienti quest'anno ci sono stati proprio tutti e l'infornata ha dato un sapore meraviglioso al trionfo del Napoli ... Oppure l'esplosione del campione Kvaratskhelia, il giocatore che infiamma ...