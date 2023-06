Kosovo | inviati Ue - Usa a Belgrado e Pristina il 5 - 6 giugno

(Di venerdì 2 giugno 2023) Glispeciali per i Balcani occidentali di Ue e Usa, Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar, saranno in missione ail 5 e 6prossimi con l'obiettivo principale di placare ...

Gli inviati speciali per i Balcani occidentali di Ue e Usa, Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar, saranno in missione a Belgrado e Pristina il 5 e 6 giugno prossimi con l'obiettivo principale di placare ...Ancora proteste per l'insediamento dei sindaci di etnia albanese dopo gli scontri che hanno creato nuove tensioni dentro e fuori il Paese. La comunità internazionale chiede nuove elezioni. Kurti: "Al ...