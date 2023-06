KISS KISS- Panchina Napoli | la pista estera perde terreno | spunta un nuovo clamoroso nome ‘casalingo’

(Di venerdì 2 giugno 2023) Secondo le fonti ufficiali del club azzurro, prende sempre più forma l’ipotesi Roberto Mancini per ladel. Luciano Spalletti dirà addio alsubito dopo l’ultima di campionato con la Sampdoria che si terrà il 4 giugno alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Ilsi trova dunque nella necessità di sostituire il tecnico delsulla, anche con una certa tempestività. Stando alle informazioni giunte in redazione da Radio Goal su, emittente ufficiale del club azzurro, sembra che la possibilità di una sceltastiando. Al contrario, si rafforza l’idea che il ...

Giuseppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli,Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: Bruscolotti sul Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ...Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni diNapoli nel corso del programma Radio Goal . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : Intervista Montervino CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...

Il Napoli deve sostituire Luciano Spalletti sulla panchina, secondo l'emittente ufficiale del club azzurro, prende corpo l'ipotesi Roberto Mancini.Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.