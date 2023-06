(Di venerdì 2 giugno 2023) "Se ci sarà una porta aperta, siamo pronti a trattare col Bayern Monaco: in quella posizione del campo ci serve un giocatore di...

Questo la lista completa: Portieri : Leno (Fulham), ter Stegen (), Trapp (Eintracht ... Can (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gundogan (Manchester City),(Bayern Monaco) ...Ecco l'elenco completo di chi è stato chiamato: Portieri: Leno (Fulham), ter Stegen (), ... Can (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gundogan (Manchester City),(Bayern ...'Serve il sostituto di Busquets,...' Non solo il possibile ritorno di Messi. Ilè già molto attivo sul mercato visto che c'è una chiara priorità: trovare l'erede di Sergio Busquets.

Kimmich al Barcellona, l'uscita di Xavi svela i piani blaugrana Calciomercato.com

Bayern Monaco: incontro segreto con il super centrocampista. Foto Il club tedesco vuole essere pronto nel caso in cui Kimmich dovesse trasferirsi al Barcellona. La dirigenza ha incontrato un ...Xavi e Messi di nuovi insieme a Barcellona dopo i tanti anni fianco a fianco in campo. A parlare del possibile ritorno a casa della Pulce, che sabato giocherà l'ultima patita col Psg, è stato lo stess ...