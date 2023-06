Kiev sanziona Lebedev | il figlio dell' oligarca è cittadino britannico | lord e amico di Boris Johnson

(Di venerdì 2 giugno 2023) La polemica sulle connessioni tra oligarchi di origine russa e la politica britannica, in particolare con il Partito Conservatore al governo, sta guadagnando nuovamente rilevanza nel Regno Unito. ...

Kiev sanziona Lebedev, il figlio è lord nel Regno Unito e amico di ... blue News | Svizzera italiana

Fa scalpore la notizia proveniente da Kiev riguardante le sanzioni imposte dall'Ucraina ad Aleksandr Lebedev, un miliardario e ex ufficiale del Kgb che si è stabilito a Londra negli anni scorsi. Il fi ...Il provvedimento ucraino risale in effetti a ottobre, ma solo ieri è trapelato grazie alla pubblicazione di un decreto ad hoc firmato dal presidente Volodymyr Zelensky: nel quale si contesta a Lebedev ...