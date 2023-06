Kevin Nash | “Collision come Thunder | Warner non ha imparato la lezione?”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 giugno 2023) AEWè stato ufficializzato ormai da qualche settimana e debutterà sabato 17 giugno. Al contrario di Rampage promette di essere uno show di primo piano, con lo stesso spessore di Dynamite. Una novità che potrebbe fare la differenza e che rendere lo show particolarmente interessante per gli appassionati. Qualcuno, però, sembra non essere entusiasta di questo lancio. Non tutti sono entusiasti Per, infatti, si tratta di un inquietante caso di déjà vu. Parlando in una recente edizione del suo podcast Kliq This,ha osservato che la situazione di AEW Dynamite//TBS/TNT è quasi identica a quanto accaduto con WCW, Nitro ealla fine degli anni Novanta. “Credo che TBS e TNT non abbianola ...