Kean | “Al Psg momento più bello in carriera Razzismo? Quando è successo a me…”

Intervista a 360° per Moisea Views.fr . L'attaccante della Juventus ha parlato della sua carriera nel mondo del pallone, tra calcio giocato e vicende extra sport come, per esempio il razzismo di cui lui stesso è stato ...Juventus,e il: il punto sul futuroInsomma, stando alle sue parole, sembra proprio che il centravanti non disdegnerebbe l'ipotesi di un ritorno all'ombra della Tour Eiffel. Allo stato ...L'attaccante della Juve ha spiegato: Poiha aperto ad un ritorno in Francia, sponda(dove ha passato la stagione 2020 - 2021 in prestito dall'Everton):

KEAN: "Al PSG il momento più bello della mia carriera. Se ci tornerò Non lo so. Sul razzismo e... Tutto Juve

Intervista a 360° per Moise Kean a Views.fr. L'attaccante della Juventus ha parlato ... Non manca, poi, un ritorno al pallone con la sua esperienza al Psg: "Parigi è come una casa per me. Anche quando ...L'attaccante bianconero ha ricordato l'episodio di Cagliari: "Non pensavo potesse avvenire anche in uno stadio" ...