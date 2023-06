Juventus | senza Champions buco da 80 milioni | ecco chi sarà sacrificato sul mercato

Dopo un tira e molla sulla questione plusvalenze lo sliding doors dell' hannus orribilis dellaè stato il 22 maggio poco dopo le 20 quando dapprima la Corte Federale ha inflitto 10 punti di ......chiedere la luna. Con lui il vecchio dna Juve sarebbe salvaguardato. Juve: gli outsider e la suggestione Conte. Ci sono poi alcuni outsider, tecnici che in realtà oltre che allasono ...L'Udinese ha fatto meglio del Milan, dell'Inter,, Roma, Lazio. Una società che già si è ... Samardzic, Bijol, vedono le voci insistenti verso una partenza dal Friuli,dimenticare il ...

Quanto perde la Juventus senza Champions League A giugno atteso un altro rosso pesante Eurosport IT

Nuovi aggiornamenti riguardanti la Juventus sembrano delineare in maniera molto netta quello che potrebbe accadere da qui in avanti ...Giuntoli alla Juve, affare in via di definizione. Nel pacchetto c’è un contratto quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione. E in questa prospettiva è già programmato che Giuntoli sia accompagnato d ...