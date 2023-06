Juventus-Roma | Finale Coppa Italia calcio femminile 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 2 giugno 2023) Si avvicina sempre più il momento delladelladi. Si giocherà domenica 4 giugno alle 16:30 allo stadio Arechi (Salerno) e a contendersi il titolo ci saranno, ossia le stesse squadre che si sono giocate il successo anche nell’ultimo atto dell’anno scorso (la vittoria è poi andata alle bianconere). La squadra di Alessandro Spugna arriverà a questa(la terza consecutiva in) con l’entusiasmo alle stelle per la vittoria del primo Scudetto della propria storia e cercherà di chiudere in bellezza una stagione già super positiva. Dall’altra parte, invece, le ragazze di Joe Montemurro giocheranno questadopo il ...

...di Theo Hernandez (3 gol e 4 assist) e proverà a creare problemi alla fascia destra della, ... La partita contro lanon sarà facile, dato che i giallorossi cercheranno di chiudere al meglio ...SQUALIFICATI: /INFORTUNATI: De Sciglio; Fagioli, Pogba, Soulé (convocato Under 20); ...INFORTUNATI: Karsdorp, Kumbulla. SQUALIFICATI: / SALERNITANA INFORTUNATI: Bradaric, Fazio, ...L'UEFA stizzita con la FIGC sul caso, ecco perché. Nell'attesa che si sciolga questo nodo ...(che si è visto a Budapest con Gabriele Gravina durante la finale di Europa League Siviglia -)...

Europa League, i complimenti della Juventus al Siviglia Tuttosport

"L'ultimo Mou". Titola così in taglio alto l'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Tre giorni per decidere se restare o no alla Roma: palla a Dan". Al ...Con la qualificazione in Champions definitivamente sfumata dopo il ko interno con il Milan, alla Juventus non resta altro che cercare di centrare l’accesso in Europa League. Per riuscirci, ...