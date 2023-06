Juve | su Vlahovic si muove il Bayern | primi contatti | Tuchel cerca l’erede di Lewandowski

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma i tifosi dellaguardano già con apprensione a quanto potrà...

I tedeschi avevano già intuito che Robert Lewandowski era pronto a intraprendere una nuova avventura, quindi cercavano di acquistare Dusan. Laè stata la prima a chiudere l'affare, ma ...Dusan(LaPresse) - Calciomercato.itQueste il suo commento: 'See Chiesa andranno ... La, dunque, dovrebbe ripartire ancora da Allegri.... a lungo desiderato la scorsa estate e ancora in lista alla cima degli obiettivi per i tedeschi, il secondo è quello di Dusan. Il serbo potrebbe lasciare lae piace ai bavaresi che ...

Rivelazione di Galeone sul futuro di Massimiliano Allegri: “Me l’ha detto lui”. Le dichiarazioni del mentore dell’allenatore della Juventus ...CALCIOMERCATO - Il serbo è sulla lista mercato dei bavaresi. Il budget destinato alle difficili operazioni Kane e Kolo Muani potrebbe essere dirottato sull'atta ...