Juve | il Bayern vuole Vlahovic | tutte le cifre dell' offerta

Ribadita la fiducia a Max Allegri, è oggi Giovanni Manna a essere in prima linea al fianco di Francesco Calvo e Federico Cherubini mentre il tempo scorre sul fronte Cristiano Giuntoli: lanon ...Ultimi 90 minuti per la Juventus da disputare in questo campionato, poi arriverà il momento di tirar le somme per la società torinese. La stagione che sta per andare in archivio non sarà certo da ...... o faceva intravedere: dalla Fiorentina (49 gol in 108 presenze) alla(23 in 63) è calata la ... Ecco l'offerta dei bavaresi: Come quella del, che a metà stagione non era pronto a stravolgere ...

Juve-Vlahovic, è già mercato: il Bayern sfida la Premier, quante idee per Dusan Calciomercato.com

Potrebbe essere già finita l'avventura in bianconero del centravanti ex Fiorentina. Il Bayern Monaco, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe disposto a offrire 60 milioni.Ultimi 90 minuti per la Juventus da disputare in questo campionato, poi arriverà il momento di tirar le somme per la società torinese. La stagione che sta per andare in archivio non sarà certo da rico ...