Juric | «Non voglio parlare né di futuro né di passato | voglio godermi il momento»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’allenatore del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani pomeriggio contro l’Inter. Aè stato chiesto se la squadra sente molto la pressione. «Nessuna pressione. Devono giocare felici e liberi».valuta la stagione del Torino: «Da come siamo partiti e come eravamo messi, i ragazzi sono stati splendidi e hanno lavorato bene. I vecchi si sono confermati, i giovani sono migliorati: hanno messo impegno e volontà. Il giudizio si dà anche un po’ se domani arriveremo ottavi, sarebbe una cosa inaspettata e splendida». Su cosa avete lavorato in questa settimana? «In Italia si è cambiato, tante squadre senza obiettivi fanno punti e inguaiano chi lotta per qualcosa. L’Inter penserà un po’ alla finale, ma a noi non ci deve interessare molto. Dobbiamo giocare come ultimamente». Ritrovarsi a ...