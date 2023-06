Juric | ' L' ottavo posto sarebbe uno splendido premio per questo Toro'

"Ci vediamo a luglio Non lo so, vedremo con serenità - ribadisce- , un'esperienza all'estero mi stuzzica molto, ma sono concentrato solo sulla squadra, restiamo sull'obiettivo. Tutto il resto ...Ivanparte così, alla vigilia dell'ultimo appuntamento, domani alle 18.30 contro l'Inter. "... Vincere Con una vittoria, domani, il Torino sarebbe sicuro dell'posto. Entro fine mese, poi, ...Commenta per primo Alla vigilia di Torino - Inter, Ivanha presentato così la partita in conferenza stampa: ' Radonjic e Lazaro sono gli unici due ... poi vediamo a cosa ci porta l'posto. ...

Juric: "Ottavo posto Sarebbe inaspettato". E sugli intoccabili... Corriere dello Sport

TORINO - Ultima di campionato per un Toro che fin qui ha mantenuto fede agli obiettivi: giocarsela per le prime otto posizioni e poi chissà. Resta in sospeso se con tale classifica sarà Europa o meno.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...