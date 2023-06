Jacomuzzi | Napoli? Manca il rispetto

Notizie Calcio- A '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo, presidente Aioc ed ex direttore sportivo die Atalanta. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Commento sulla retrocessione delPrimavera nelin cui la ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo, presidente Aioc ed ex direttore sportivo die ...... con la salvezza delBasket, la promozione delFemminile ed il tricolore delmaschile, le giovanili si rivelano, dunque, tallone d'Achille della gestione ADL "E' un neo grosso, ...

Jacomuzzi: “Retrocessione Napoli Primavera È una brutta cosa ... 100x100 Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente Aioc ed ex direttore sportivo di Napoli ...A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente Aioc ed ex direttore sportivo di Napoli e Atalanta. Commento sulla retrocessione del Napoli Primavera nel Napoli in cu ...