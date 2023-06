Proprio comein quel magico primo agosto del 2021. Leggi anche Golden Gala,dice 'no': salta di nuovo la sfida con Kerley Leggi i commenti Atletica: tutte le notizie Gazzetta dello ...... acclamata dalla critica, parla di cibo, famiglia, della follia della routine, deldel ... The English ), Tantoo Cardinal ( Killers of the Flower Moon , Stumptown ), Devery( ...Leggi Anche Marcelleterno infortunato: salta anche il Golden Gala di Firenze. Cosa lo ferma ... il tennista ligure ha rispolverato tutto il repertorio fatto di colpi dalantico. E il ...

Jacobs, il fascino dell'underdog: "Vincere è bello, farlo da sfavoriti è meglio" La Gazzetta dello Sport

Essere un "underdog" può regalare le gioie più belle e intense che ci siano. Ne è certo Marcell Jacobs che di certo non partiva con i favori dei pronostici quando ai Giochi di Tokyo ha conquistato lo ...