Ivana Mrázová esordisce come attrice con un noto attore hard | i primi dettagli FOTO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 giugno 2023)con unvolto del cinema? Ecco iemersi dai social, la nota modella negli ultimi mesi è sbarcata nuovamente al Grande Fratello Vip ma questa volta in un inedito ruolo. L’ex gieffina infatti è tornata nel reality show di Canale 5 in veste di ospite, la sua permanenza nella Casa di Cinecittà è durata esattamente un mese dove è riuscita a ricucire il legame col suo ex fidanzato, Luca Onestini.dopo la parentesi vissuta al GFVip si è rimessa subito al lavoro portando a termine nuovi progetti. Leggi anche –> Striscia la notizia va in vacanza, la 36esima edizione torna il 25 settembre Ecco cosa è emerso dai social Tra le ...