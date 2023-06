‘Italiani | un patrimonio di valori’ | il senso della Repubblica è quanto di più lontano ci sia da certo sciovinismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il voto per ladel 2 giugno 1946 non fu semplicemente il voto per un capo di Stato elettivo, e non più ereditario e a vita. Le donne e gli uomini che espressero la loro preferenza per lavotavano in realtà per un sistema di valori democratici, che forse, in quel momento, si definiva quasi prevalentemente in negativo. Più che quello che ‘’ significasse in positivo, quello che era chiaro era che avrebbe dovuto significare tutto il contrario di quello che era stato il regime con la complicità sabauda. Era anzitutto una critica verso il passato, prima che una progettualità chiara per il futuro. In questoha ritenuto anche la Corte costituzionale quando, nel 1988, si è occupata, in una sua fondamentale decisione, di quali siano i limiti alle modifiche...