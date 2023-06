Italia Under 20 | Baldanzi | “Nigeria? Uno scivolone Non lo ripeteremo”

(Di venerdì 2 giugno 2023) La Nazionale del ct Carmine Nunziata è pronta a proseguire il proprio cammino all’interno del Mondiale che si sta disputando in Argentina. Gli Azzurrini sin qui, hanno stupito e regalato tante emozioni. Sono infatti stati in grado di superare il proprio Gruppo, quello D, grazie al secondo posto ottenuto all’ultima giornata. In un girone equilibratissimo (le prime tre a 6 punti), sono arrivati solamente dietro al Brasile, campione del Sudamerica. In ogni caso, la Nazionale, aveva strapazzato per 3-2 i verdeoro pari età all’esordio. L’dopo un grande avvio contro gli uomini di Menezes, ha perso per 0-2 contro un’osticissima e fisicaalla seconda giornata. Decisiva la vittoria per 0-3 contro la Repubblica Dominicana. Agli ottavi di finale Nunziata e i suoi hanno eliminato l’Inghilterra a seguito dell’1-2 arrivato all’interno dell’Estadio ...

Calcio: Mondiali Under 20 2023 - Italia - Inghilterra: la sintesi - Video RaiPlay

