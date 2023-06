Italia U20 | Baldanzi ci crede | «Possiamo vincere il Mondiale»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tommaso, trequartista degli azzurrini, parla dei prossimi impegni aldi categoria per l’U20 Tommaso, trequartista dell’U20, ha parlato così in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «Sinceramente non conosco la Colombia, ma se sono arrivati fin qua vuol dire che sono forti e potranno metterci in difficoltà. Tanto quanto noi potremo fare con loro, s’intende.il. Sono solo tre partite, tre. Nel calcio i pronostici contano poco però sì, ci crediamo. Così come immagino ci credano anche le altre…».

