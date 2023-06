(Di venerdì 2 giugno 2023), venerdì 2 giugno alle ore 19.00, si gioca, match valido per ladi. Dopo la sconfitta di ieri contro la Polonia, le azzurre tornano in campo ad Antalya (Turchia), per affrontare la formazione a stelle e strisce, reduce dal debutto con successo contro la Serbia. Ad entrambe le nazionali mancano molte delle “big”, soprattutto quelle che sono state impegnate fino a fine stagione con i loro club. Il CT Davide Mazzanti, senza Paola Egonu, Monica De Gennaro, Caterina Bosetti e diverse altre, si affida a due colonne come Anna Danesi e Miriam Sylla, che dovranno guidare atlete giovani o meno esperte come Loveth Omoruyi o Federica Squarcini. Anche gli USA sono un mix di esperienza e ...

Italia-Stati Uniti oggi in tv, Nations League volley femminile 2023: orario, programma, streaming OA Sport

