Italia e Qatar | dal commercio record ai rapporti geo-strategici

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le relazioni tra Roma e Doha hanno raggiunto un livello di quantità e qualità senza precedenti. L’e alsono partner commerciali e geopolitici nell’articolato quadrante del Mediterraneo allargato, che si estende dalle coste europee e nordafricane del Mar Nostrum fino al Golfo Persico, al Sahel e al Corno d’Africa. Aree di proiezione internazionale siana cheina, in una sovrapposizione che spesso è stata sinonimo di allineamento geo-strategico, come uscito dalla recente visita a Roma dell’Emiro Tamin bin Hamad al Thani. Frutto palpabile – visibile ma non certamente unico – di questa rinnovata spinta della partnership sono gli scambi commerciali, che nel nel 2022 hanno raggiunto il livellodi quasi 8 miliardi di euro, registrando un incremento di oltre il 141% rispetto al ...

Ma è o non è uno dei migliori del mondo Ha diretto bene o no la finale del Mondiale inSe ... I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'e ...Si è compiuta la profezia del 1986: Argentina campione del mondo e Napoli campione d'. 'Ci ... Come ha vissuto il trionfo dell' Argentina in'L'ho seguito da qui e ho festeggiato molto. La ...Si è compiuta la profezia del 1986: Argentina campione del mondo e Napoli campione d'. "Ci ... Come ha vissuto il trionfo dell'Argentina in"L'ho seguito da qui e ho festeggiato molto. La ...

Italia-Qatar, Toschi (Ambasciatore Doha): “Un interscambio ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

(PRIMAPRESS) - QATAR - L'interscambio commerciale Italia-Qatar ha raggiunto nel 2022 il livello record di quasi 8 miliardi di euro, registrando un incremento di oltre il 141% rispetto al 2021. Un dato ...Doppia, clamorosa rivincita degli Azzurrini sull'Inghilterra che li aveva eliminati negli anni scorsi con l'Under 19 e l'Under 17 ed era la grande favorita per il titolo ...