Italia-Colombia domani | quarti Mondiali Under 20 | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Appuntamento con la storia., sabato 3 giugno, l’Itala sfida laneidi finale dei20 in corso in Argentina. Dopo aver battuto il Brasile all’esordio e aver superato il girone di qualificazione da seconda in classifica, la squadra di Carmine Nunziata ha eliminato l’Inghilterra negli ottavi grazie alle reti di Baldanzi e al rigore decisivo di Casadei, sempre più protagonista con 5 gol in quattro gare. E ora si appresta a vivere un’altra notte da sogno: la partita contro i Cafeteros, inalle ore 23ne, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e insu Rai Play. Gli altri accoppiamenti deisono Brasile-Israele, Stati Uniti-Uruguay e Nigeria-Corea del Sud: la prima gara ...