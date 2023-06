Inter | UFFICIALE | Paramount+ sponsor di maglia per Torino e City

... Roma eun profilo appetibile. Il serbo infatti ha terminato a Coverciano per il corso da direttore sportivo, ottenuto il patentinoe potrebbe sostituire l'uscente ds Claudio ...Per l' Uefa è sufficiente, come si legge nel comunicato: "Marciniak arbitrerà regolarmente la finale di Champions League trae Manchester City" . Per contro, la Commissione ...Il Milan ha reso, attraverso un comunicato, il prolungamento di contratto di Rafael Leao. Arrivato nell'... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Derby Milan -, chi ha ...

UFFICIALE – City-Inter, maxischermo a San Siro per la finale: dettagli e prezzi fcinter1908

Ha rischiato di non arbitrare la finale di Champions League Szymon Marciniak. Marciniak, fischietto polacco che aveva già diretto la finale dell’ultimo Mondiale, era infatti stato chiamato a fornire s ...L'Inter si prepara alle ultime due gare ufficiali della stagione. Poi ci sarà spazio anche per ripensare al futuro societario ...