Inter | rinnovo di Dzeko non più certo? Le ultime novità ? Sky

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’si prepara per giocare l’ultima di Serie A contro il Torino, con la mente già proiettata sulla finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo).in arrivo anche in ottica calciomercato: lesulla posizione di Edincon ildi contratto in bilico da Sky Sport.DI CONTRATTO ? L’ha la testa focalizzata sulla gara di domani contro il Torino (vedi articolo) e soprattutto sulla finale di Champions League da giocare il 10 giugno contro il Manchester City. Secondo quanto riferito a Sky Sport da Andrea Paventi però si ragiona anche sul mercato. Non è più sicuro che Edinpossa rinnovare il suo contratto in scadenza? Le parole del giornalista: «non più sicuro del ...

La nota del club: 'Palladino ha condotto i brianzoli a uno straordinario campionato, ottenendo la salvezza con sei giornate di anticipo'. Db Milano 15/04/2023 - campionato di calcio serie A /- Monza / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Raffaele Palladino L'allenatore del Monza , Raffaele Palladino, rinnova con il club brianzolo per un altro anno, fino al 30 giugno 2024. Lo ...PASTORELLO ACERBI PASTORELLO ACERBI - Così il procuratore del difensore: ' Acerbi vuole restare all'e non rientra nei programmi della Lazio. Deldi De Vrij parleremo a fine stagione. ...Secondo il giornalista Fabrizio Romano non ci sarà ilda parte di Benjamin Pavard con il Bayern Monaco. Ergo, l'(che già lo puntava a gennaio) potrebbe rompere gli indugi sul francese come potenziale sostituto di Skriniar . Ma in realtà, ...

Fanatik - Inter, rinnovo biennale per Calhanoglu. Firma dopo la finale di Champions TUTTO mercato WEB

La testa va a Istanbul, inutile girarci attorno. In tempi di dietrologie, col Torino in lotta per l’ottavo posto in classifica che - Juve esclusa dalle coppe permettendo - può ...Hakan Calhanoglu è pronto a rinnovare il proprio contratto con l'Inter. Secondo i turchi di Fanatik il centrocampista firmerà ...