Inter | nuovo sponsor in finale di Champions | Paramount+ sulla maglia

MILANO - Il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City l'ci andrà insieme a Paramount+, ilsponsor che campeggerà sulle maglie nerazzurre la sera della finale di Champions League. È la novità annunciata dal club sia sul proprio sito sia sugli ...L'ha trovato l'accordo con unsponsor che avrà sulle magliette per le prossime due partite di questa stagione sportiva. Il club nerazzurro per un paio di partita ha deciso di giocare senza ...La qualificazione alla finale di Champions League , e gli altri successi nelle coppe tricolori, hanno acceso l'interesse degli investitori per l'. Secondo Reuters, l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus starebbe valutando un'offerta per il club milanese, che dal gennaio 2016 è controllato dal colosso cinese Suning Holdings Group. L'...

Paramount+ nuovo sponsor dell'Inter per 10 milioni. Sulle maglie contro Torino e City La Gazzetta dello Sport

L’Inter presenta la maglia per la finale di Istanbul. Come anticipato da FCINTER1908, Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in… Leggi ...MILANO - Il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City l' Inter ci andrà insieme a Paramount+, il nuovo sponsor che campeggerà sulle maglie nerazzurre la sera della finale di Champions League. È l ...