Inter-City | terremoto Marciniak | dove beccano l' arbitro | salta la finale di Champions?

(Di venerdì 2 giugno 2023) A poche ore dal fischio d'inizio delladiLeague trae Manchesterdi sabato prossimo, l'Uefa sta pensando di “licenziare” l'designato per dirigere il match. È il polacco Szymon, che ha arbitrato anche ladella Coppa del Mondo, èvenuto lunedì in Polonia a un evento organizzato da S?awomir Mentzen, un evento organizzato da un politico di estrema destra. Mentzen è leader del partito nazionalista e anti-Ue “Confederazione Libertà e indipendenza”. Nel 2021 è balzato agli onori della cronacanazionale per aver prodotto una birra chiamata White IPA Matters, facendosi beffe del movimento Black Lives Matter. IL MEETING Il meeting a cui ha partecipato ...

Il direttore di gara designato per la finale di Istanbul trae Manchesterpotrebbe essere sostituito. Marciniak a raduno di estrema destra in Polonia . L'Uefa e la decisione su arbitro ...Marciniak potrebbe vedersi sottratta, dalla Uefa , la possibilità di arbitrare la finale di Champions League trae Manchester. Ieri, contattata dal Guardian in merito coinvolgimento di ...... allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino -, anticipo della trentottesima ...di Champions League che li attenderà a Istanbul il prossimo 10 giugno contro il Manchester. ...

Manchester City, Haaland: 'Faccio il Triplete e vado in vacanza. L'Inter Una buona squadra' Calciomercato.com

A pochi giorni dall’inizio della finale di Champions League, Inter e Manchester City stanno cercando di prepararsi al meglio per raggiungere un risultato storico. Nel frattempo, però, è arrivata una n ...La squadra di Inzaghi verso il grande appuntamento della finale di Istanbul contro il temibile Manchester di Guardiola: i tifosi si aggrappano ad un gioco che sta spopolando ...