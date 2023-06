Inter | addio DigitalBits | c’è lo sponsor per Torino e Manchester City! – CF

Leggi su inter-news

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dopo le notizie sull’essamento dell’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus (vedi l’vista esclusiva), arrivano altre notizie importantissime per l’. Come quella riportata da Calcio e Finanza riguardo allodi maglia per le gare controCity. NUOVO– Dopo aver tolto del tuttodalla maglia a causa dei mancati pagamenti, l’è pronta a presentare un nuovodi maglia. Quantomeno per le due gare che chiuderanno la stagione, ovvero quella contro ile quella importantissima di Champions League contro ilCity. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, sarà Paramount a comparire sulle divise della ...