Insulti all’arbitro Taylor | l’Uefa apre un’inchiesta disciplinare su José Mourinho

(Di venerdì 2 giugno 2023) A due giorni di distanza dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia, persa dai giallorossi ai rigori, continua a tenere banco la polemica dicontro l’arbitro inglese Anthony. Dopo la fine della partita, era stato ripreso in un video lo Special One insulta il direttore di gara nel parcheggio dello stadio. «Fucking disgrace, fucking disgrace (“Sei una fottuta disgrazia”)», ripetenel filmato. Ora la commissionedella Uefa ha deciso di aprire un’indagine nei confronti del tecnico giallorosso per «».dovrà rispondere del «linguaggio offensivo» rivolto ad Anthony, ma non è l’unico accusato. Alla società giallorossa viene contestata la «condotta impropria ...