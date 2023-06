Le polemiche seguono a ruota i recenti stravolgimenti web legati' ultimo episodio social . ... Risultato Pioggia die critiche sull'influencer, oltre che profilo chiuso alla giovane ...Il riferimento è aglirivolti'arbitro Anthony Taylor a fine partita. Il tecnico, che aveva insultato l'arbitro a fine gara e aveva insistito anche nel garag del tunnel della Puskas Arena, ...L' Uefa ha ufficializzato l'apertura del procedimento contro Mourinho , specificando che il tecnico deve rispondere "del linguaggio offensivo" nei confronti dell'arbitro Taylor. Quanto alla Roma è ...

Insulti all'arbitro: l'Uefa apre un'inchiesta su Mourinho - Sportmediaset Sport Mediaset

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L'ex presidente Donald Trump e il governatore della Florida Ron DeSantis si sono scambiati battute su chi potrebbe aggiustare più rapidamente l'economia e ...