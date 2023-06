Insulti all' arbitro | l' Uefa apre inchiesta su Mourinho

...e cori, vola anche una sedia Mourinho furioso, insulta l'arbitro Taylor a fine partita: 'Non era rigore, sei una vergogna' Mourinho , gli'arbitro Taylor Lo Special One ha ...La Commissione disciplinare della Uefa ha aperto un procedimento nei confronti di José Mourinho per "e linguaggio offensivo" nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor in occasione della finale di Europa League tra Siviglia e Roma.... tra le decisioni prese, l'apertura di una indagine nei confronti del tecnico giallorosso, Josè Mourinho per "'arbitro" .

VIDEO – Insulti all’arbitro Taylor, i tifosi gli urlano: “Cambia mestiere” ForzaRoma.info

In particolare gli insulti di Josè Mourinho nei confronti dell’arbitro Taylor, catalogati come “linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara”. Nella nota della UEFA si legge: “È stato ...Chiara Ferragni presenta i nuovi bikini: gli hater la insultano Tramite il suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha presentato ai fan i nuovi bikini della collezione mare del suo brand. I costumi da ...