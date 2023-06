Insulti a Taylor | Guardiola ' brutta scena | sono molto dispiaciuto'

"Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto - le parole del manager del City - , mi spiace davvero molto per Anthony. Mi auguro che non accada più, non c'è altro che possa dire". . 2 ...Dopo aver incrociato alcuni tifosi della Roma all'aeroporto di Budapest è iniziata una vera e propria aggressione nei confronti dell'arbitro. Cori,e addirittura sedie tirate: questi i gesti che non potevano essere ignorati dalla polizia della capitale ungherese che, insieme alla società che gestisce la struttura ...Nel post partita di giovedì Mourinho esi sono trovati faccia a faccia nel garage dello stadio. Il portoghese si è sfogato contro l'arbitro inglese avvicinandosi nel parcheggio della Puskas ...

L'arbitro Taylor incontra i romanisti in aeroporto: cori e insulti VIDEO Corriere dello Sport

Un comunicato congiunto della Polizia di Budapest e della società che gestisce lo scalo della capitale ungherese ha ricostruito l’aggressione ...Trattenuto un tifoso per l'aggressione a Taylor del 02/06/2023 alle 17:00 L’UEFA ha aperto una indagine nei confronti di Josè Mourinho per gli insulti nei confronti dell’arbitro Taylor dopo la finale ...