Inferno di fuoco a Roma | un morto nel palazzo in fiamme Feriti e cento sfollati

(Di venerdì 2 giugno 2023) Un pomeriggio d'a Colli Aniene, periferia est della Capitale, per l'incendio che travolto undi sette piani, in via Edoardo D'Onofrio, in ristrutturazione con il bonus 110. Il bilancio è drammatico: un, 17di cui tre in gravi conduzioni e una decina di intossicati. Come sottolineato dal presidente della Regione, Francesco Rocca, che ha parlato di "ore terribili", le cifre potrebbero salire. La vittima sarebbe un uomo di mezza età. L'incendio è scoppiato intorno alle 14 e le, forse partite dal livello del terreno, hanno coinvolto i pannelli esterni e sono salite fino al tetto provocando una enorme colonna di fumo nero. Diverse esplosioni sono state avvertite dai residenti in allarme. Sono tre le scale delinteressate dall'incendio, come ...

Poi è stato l', non abbiamo capito più niente'. Municipio: 'Stiamo allestendo una tendopoli' ... E poco prima: 'Ci sono due scale completamente andate a. Ci sono porte ancora non aperte dai ...Poi è stato l', non abbiamo capito più niente". Palazzo inagibile e oltre 100 sfollati I vigili deldopo aver domato le fiamme stanno ora ispezionando tutti gli appartamenti per ...In via Edoardo d'Onofrio, a Roma, un palazzo in ristrutturazione ha preso. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Ma si teme che il bilancio possa crescere - ha ...

Inferno di fuoco a Roma: una vittima nel palazzo in fiamme, feriti e cento sfollati Il Tempo

Un pomeriggio d'inferno a Colli Aniene, periferia est della Capitale, per l'incendio che travolto un palazzo di sette piani, in via Edoardo ...«Abbiamo sentito diverse esplosioni e siamo scesi di corsa in strada, siamo in pantofole». Così alcuni residenti dei palazzi vicini raccontano i primi momenti dell'incendio che è scoppiato in un palaz ...