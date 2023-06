Inferno a Roma | zona Colli Aniene | brucia la palazzina | bilancio tragico

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sono almeno 7 i feriti e una vittima nell'incendio divampato a, ma non si esclude che ilpossa salire. Il fuoco, infatti, si è diffuso in ben 7 piani di unain via D'onofrio, all'incrocio con Largo Nino Franchellucci, in. Le persone coinvolte verranno dirottate sugli ospedali più vicini, il Sandro Pertini - che è poco distante dal luogo in cui sono scoppiate le fiamme - e gli ustionati al Centro Ustioni del Sant'Eugenio. Stando alle prime ricostruzioni, nell'edificio si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con 4 veicoli di soccorso, due autobotti, due autoscale, carro teli, carro autoprotettori. Le squadre e i funzionari di servizio sono ancora nel luogo dell'incendio. "Salle 13:50 - si ...

Dopo il gol dell'1 - 1 del Cosenza nel ritorno del playout di Serie B si è scatenato l'.

