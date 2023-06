Incontro Juve-Conte | clamoroso ritorno senza Agnelli

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ora che alla presidenza dellantus non vi è più Andrea. ecco che le porte della Continassa potrebbero riaprirsi per il tecnico salentino Maggio è andato via e si… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... la trasferta di Udine sarà l'ultimo appuntamento agonistico della stagione, poi ci si potrà concentrare sulla panchina, sull'tra Allegri e John Elkann che diraderà le nubi sul futuro della ...Il giornalista del Fatto Quotidiano scrive su Substack: Poi, nel dettaglio, il contenuto dell'tra il presidente dell'Uefa, Ceferin , e il suo vice, Gravina , in occasione della finale di ...Allegri, fissata la data dell'tra il tecnico e la dirigenza bianconera per chiarire quale sarà il futuro Stando a quanto riportato da Sky Sport, dopo la trasferta in casa dell'Udinese è in ...

Juve-Allegri: il nodo ingaggio, l'ombra di Tudor e l'incontro con Elkann Tuttosport

Carlo Laudisa , giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Giuntoli alla Juventus entro una settimana Ho scritto un articolo su questa situazione, perché da ambienti juvent ...Igor Tudor si è liberato dal Marsiglia ed è pronto per la Juventus. In casa bianconera non si è ancora deciso il futuro di Allegri, ma più passa il tempo, più le possibilità che il tecnico rimanga dim ...