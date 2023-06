Incendio in un palazzo a Colli Aniene a Roma | un morto video

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Una persona è morta nell'che nel primo pomeriggio si è sviluppato in una palazzina in ristrutturazione in via Edoardo D'Onofrio, a, a. Almeno sei persone, rimaste ferite o intossicate e trasportate dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio di. In tre hanno riportato alcune ustioni. Altre sono state portate al Policlinico Umberto Primo a causa di intossicazione da fumo. Voglio uscire da casa" urlavano i residenti della palazzina andata a fuoco. "Chiamate i vigili del fuoco, uscite, uscite", rispondevano alcune persone in strada. Nelle immagini intenso fumo nero che fuoriesce dal. Si tratta di un edificio sul quale si stanno svoglendo lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Alcune persone portate in salvo ...

Un primo botto , poi una seconda esplosione più forte, quindi l'che avvolge ilin una grande nuvola nera . Sono scene di panico quelle che arrivano da Roma , dove in via Edoardo d'Onofrio, in zona Colli Aniene , è andato a fuoco unin ...È di 7 feriti e 5 intossicati il bilancio del violentosviluppatosi vero le 13 in unin ristrutturazione di Roma, in zona Colli Aniene. Sul posto decine dei mezzi di soccorsoa Colli Aniene in unin ristrutturazione. Un ragazzo è morto. L'edificio è andato a fuoco intorno alle 14 in via Edoardo d'Onofrio , a Roma . Sette le persone ustionate e cinque ...

A fuoco un palazzo in ristrutturazione: due morti, sette feriti e 15 intossicati a Colli Aniene. "Abbiamo sen… Repubblica Roma

Un vasto incendio è scoppiato verso le 14 in un palazzo di 8 piani in via D'Onofrio, angolo via Ettore Franceschini, a Roma, nella zona di Colli Aniene, proprio di fronte al ...Le fiamme sarebbero partite dal secondo piano investendone altri cinque, lo stabile era in ristrutturazione. Messe in salvo almeno 30 persone ...