Incendio a Roma in un palazzo zona Colli Aniene Diversi feriti | video

Esplosioni sul tetto e una lunga colonna di fumo nero che si è alzata in cielo. In un palazzo in ristrutturazione in zona Colli Aniene, a, si è sviluppato unche ha coinvolto quasi certamente il materiale edile che si trovava sul tetto dell'edificio. In via Edoardo d'Onofrio sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di ...15.10in un palazzo a, 7 feritiin una palazzina a, nella zona Colli Aniene,in Via d'Onofrio. Almeno 7 persone sono rimaste ferite, altre intossicate. L'edificio è in ristrutturazione. Testimoni ...Paura anella zona di Colli Aniene . Prima un boato e un'esplosione, poi l'e un'alta colonna di fumo nero visibile da lontano. Un palazzo in ristrutturazione è andato in fiamme nel primo ...

Incendio in autostrada: veicolo in fiamme RomaToday

Un incendio è divampato in una palazzina in via Edoardo D'Onofrio, in zona Colli Aniene, a Roma. E' successo oggi intorno alle 14. Nel rogo sarebbero rimaste coinvolte diverse persone, al momento gli ...Sono arrivate da pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco di Roma in via Edoardo d'Onofrio a Roma dove un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Sul ...