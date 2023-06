Incendio a Colli Aniene | fiamme in un palazzo | morto un uomo Tre gli ustionati gravi e 100 intossicati

(Di venerdì 2 giugno 2023) L?inferno divampa alle 13.53 quando in via d?Onofrio a(periferia Est di Roma), leavvolgono undi sette piani e sul posto intervengo le prime squadre dei...

Lo scrive su Facebook il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti, in merito all'della palazzina aAniene. Umberti usa i social per aggiornare sullo stato dell': 'Un ...In serata l'è stato domato È stata identificata la vittima dell'divampato nel primo pomeriggio in un palazzo nella zona diAniene, a Roma. Si tratta di Antonio D'Amato. L'uomo ...... nella zona deiAniene. Il bilancio reso noto è di un morto e 17 tra feriti e intossicati. L'allarme. Potrebbe essere stato scaturito da un'auto l'che oggi ha fatto scattare l'allarme ...

Incendio in un palazzo in ristrutturazione a Colli Aniene a Roma: un morto e numerosi feriti, tre gravi Virgilio Notizie

La Regione Lazio ha comunicato il primo bollettino medico sulle condizioni dei feriti nell'incendio di Colli Aniene a Roma ...Sette le persone ustionate, di cui tre in modo grave e almeno dieci gli intossicati. Tra le persone coinvolte c’è anche un minore, ricoverato in osservazione nella Pediatria dell’Ospedale ...