Incendio a Colli Aniene | fiamme in un palazzo | morto un uomo di 40 anni Tre gli ustionati gravi e 100 intossicati

(Di venerdì 2 giugno 2023)in unin ristrutturazione. Un. L'edificio è andato a fuoco intorno alle 14 in via Edoardo d'Onofrio, a Roma. Sette le...

Aniene, un morto e feriti gravi nel palazzo in ristrutturazione 'Sto seguendo con angoscia le operazioni di soccorso del terribileche ha coinvolto 7 piani di una palazzina in ...La voce di Sara, testimone del vastosviluppatosi in un palazzo di 8 piani in zonaAniene a Roma, nel primo pomeriggio di ...Sul posto dove si è sviluppato l'è arrivato il pm di turno esterno della procura di Roma ... 'Sono minuti, ore terribili, quelle che sta vivendoAniene in questo giorno di Festa. In via ...

A fuoco un palazzo in ristrutturazione: un morto, sette feriti e 15 intossicati a Colli Aniene. "Abbiamo sent… Repubblica Roma

(Adnkronos) - Un incendio in un palazzo di Colli Aniene, a Roma. L'intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, per domare le fiamme che hanno provocato almeno un morto e numerosi feriti.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...